Трампа упрекнули в ошибке с Ираном

Президент США Дональд Трамп не обеспечил должную политическую подготовку перед началом операций в Иране, заявил бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон в интервью NBC News.

По словам экс-советника, несмотря на «выдающуюся работу» американских военных, Трамп так и «не подготовил почву» и не представил убедительных доводов в пользу смены режима в Иране. Он также отметил, что Конгресс и союзники США оказались недостаточно вовлечены в обсуждение этих шагов.

Болтон выразил обеспокоенность тем, что администрация США не выстроила взаимодействие с иранской оппозицией. По его оценке, она достаточно широко представлена, но слабо организована, хотя именно ей, по его мнению, предстоит сыграть ключевую роль в возможном ослаблении власти в стране. Экс-советник считает, что Вашингтону следует вести диалог с генералами иранской армии и перебежчиками, а также содействовать формированию временного правительства в случае распада режима.