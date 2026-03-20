«Не дождетесь»: на Кубе отвергают смену власти

Куба не рассматривает смещение президента Мигеля Диас-Канеля, «дружественный захват» или смену политического строя ради «умиротворения» США. Об этом заявил постпред республики при ООН Эрнесто Соберон Гусман в интервью Bloomberg.

Куба не намерена идти на подобные шаги даже в условиях фактической нефтяной блокады, введенной Соединенными Штатами, добавил он.

Дипломат подчеркнул, что диалог между странами должен строиться на принципах взаимного уважения. В противном случае, если американский президент Дональд Трамп реализует свои угрозы, Гавана будет «яростно сопротивляться».

«Я уже сбился со счета, сколько президентов США пытались сменить правительство на Кубе. А мы все еще здесь», – сказал Гусман.