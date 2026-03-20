Трампа увековечат в золоте

Комиссия по изящным искусствам США утвердила выпуск памятной золотой монеты с портретом действующего президента страны Дональда Трампа, об этом сообщили в федеральном ведомстве.

В четверг федеральная панель комиссии по изящным искусствам, состав которой был утвержден лично Трампом, единогласно проголосовала за дизайн памятной монеты из 24-каратного золота.

Как следует из официальной заявки на утверждение дизайна монеты, на аверсе будет изображен сам Трамп, опирающийся на стол в Овальном кабинете со сжатыми кулаками.

Помимо портрета президента, на аверсе будет размещена традиционная надпись Liberty (Свобода) и памятные даты 1776-2026, знаменующие 250-летие независимости страны. В нижней части диска расположится национальный девиз In God We Trust (Мы верим в Бога). Реверс украсит главный символ США — белоголовый орел. Ранее эта же комиссия поддержала переименование знаменитого Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди.