Новые удары Ирана по странам Залива. Тегеран заявил, что бьет сверхтяжелыми ракетами

Министерство обороны ОАЭ объявило о новых атаках со стороны Ирана и предупреждало граждан о работе систем ПВО.

Несколько стран Персидского залива, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Саудовская Аравия и Бахрейн, сообщили о ракетных и беспилотных атаках.

Кувейт также предупреждал о звуках взрывов и призвал граждан соблюдать инструкции властей по безопасности.

Минобороны Саудовской Аравии заявило, что системы ПВО за ночь сбили 27 беспилотников, запущенных из Ирана. По его данным, все дроны, кроме одного, были сбиты над восточной провинцией Эш-Шаркия. Один беспилотник был уничтожен в небе над провинцией Аль-Джауф на севере королевства, добавили в саудовском оборонном ведомстве.

В Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги, Министерство внутренних дел Бахрейна призвало жителей страны направиться в безопасные места. После отражения атаки официальные лица заявили, что атака была результатом «иранской агрессии» и что падающие осколки вызвали пожар в здании склада.

В то же время иранские военные утверждают о поражении американской авиабазы Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. Атака, как уверяют в КСИР, «прошла успешно». Для проведения операции якобы были задействованы сверхтяжелые, точечные и многозарядные ракетные комплексы, включая «Хоррамшахр» и «Зульфикар», а также беспилотники.