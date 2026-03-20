Путину могут разрешить вводить армию в другие страны для «защиты россиян»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который разрешит вводить войска в другие страны для «защиты арестованных или преследуемых в них по решению судов российских граждан». Документ опубликован в четверг, 19 марта, в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что изменения предполагается внести в статью 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и статью 10 Федерального закона «Об обороне».

По словам авторов, он необходим «в целях защиты прав граждан Российской Федерации в случае их ареста (удержания), уголовного и иного преследования» на основании решений иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия России, или обладающих компетенцией, не основанной на международном договоре с Россией или соответствующей резолюцией Совбеза ООН.

Документ предусматривает, что для защиты граждан РФ за рубежом по решению президента страны возможно экстерриториальное использование вооруженных сил. По данным источников агентства РБК, комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект.