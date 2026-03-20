«Морской бой» в Ормузе: 44 «убитых»

ВС США сфокусировались на уничтожении иранских минных заградителей и модифицированных под эти цели быстроходных катеров, чтобы нивелировать возможности Ирана по блокировке Ормузского пролива. Об этом сообщил телеканал АВС со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэна Кейна.

По его словам, американские военные уже уничтожили 44 корабля такого типа. Для атак на минные заградители используется авиация, в том числе штурмовики A-10.

Со ссылкой на представителя ВМС США телеканал АВС сообщил, что два из трех обычно находящихся в Бахрейне американских кораблей, предназначенных для противоминной борьбы, сейчас находятся на техническом обслуживании в Сингапуре. Речь идет о USS Tulsa и USS Santa Barbara.

Ранее сообщалось, что по данным двух источников в американской разведке, Иран начал устанавливать мины в Ормузском проливе — важнейшем в мире энергетическом коридоре, через который проходит около одной пятой всей сырой нефти. Минирование пока не носит масштабного характера, за последние дни было установлено несколько десятков мин. Однако Иран по-прежнему сохраняет от 80 до 90% своих малых катеров и минных заградителей, поэтому вполне может установить сотни мин на этом водном пути.