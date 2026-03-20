КСИР отвечает Нетаньяху

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что производство ракет в стране продолжается во время войны и дефицита в готовых снарядах нет.

Израильские СМИ пишут, что это заявление последовало в ответ на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, согласно которым после 20 дней войны Иран утратил способность производить баллистические ракеты и обогащать уран.

«Наша ракетная промышленность заслуживает высшей оценки в 2025 году, и в этом отношении нет никаких поводов для беспокойства», — заявил в пятницу представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммед Наини, добавив, что производство продолжается в условиях военного времени, и предупредив о «сюрпризах» и более сложных операциях в будущем.