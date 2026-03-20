Металлургический комбинат попал под удар украинских дронов

В захваченной РФ Луганской области Украины на территории металлургического комбината были слышны сильные взрывы, возник пожар.

По данным мониторинговых каналов, по комбинату было по меньшей мере четыре «прилета». Предварительно, повреждена доменная печь (ДП-3) и кислородно-конвентерный цех (ККЦ).

Алчевский металлургический завод ранее уже атаковали: в декабре 2025 года украинские войска нанесли удар по комбинату. По данным российских источников, в 2023 – 2025 годах предприятие выпускало металлопродукцию, включая сталь, в больших объемах (более двух миллионов тонн в год).