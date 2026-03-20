Катар наказывает проиранских сотрудников «Аль-Джазиры»

Катар арестовал двух аналитиков телеканала Al Jazeera — Фатиму ас-Самади и Саида Зияда — по обвинениям, связанным с поддержкой Ирана во время текущей войны.

Сообщается, что ас-Самади является старшим научным сотрудником Центра исследований Al Jazeera, специализируется на иранских вопросах, у нее докторская степень, полученная в Университете Алламе Табатабаи в Тегеране.

Ее аккаунт в X заблокирован. Причиной ее ареста стал пост, в котором она хвалила убитого несколько дней назад секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Также арестована Мона Хава — палестинская журналистка, ранее уволенная из Al Jazeera за критику сирийских властей.