Контрабанда на миллиарды: в США обвиняют топ-менеджеров IT-компании

Власти США предъявили обвинения сооснователю Super Micro Computer Уолли Ляо и двум его сообщникам в организации масштабной схемы по контрабанде серверного оборудования с передовыми чипами Nvidia в Китай. Уолли Ляо грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.

Используя подставную компанию в Юго-Восточной Азии и фальшивые документы, злоумышленники переправили технологии на сумму более 500 миллионов долларов в обход жесткого экспортного контроля.

По данным обвинительного заключения, И-Шян «Уолли» Ляо и Руэй-Цанг «Стивен» Чанг в период с 2024 по 2025 год направили компании в Юго-Восточной Азии заказы на серверы Super Micro Computer общей стоимостью около 2,5 миллиарда долларов. Многие из этих серверов были собраны в США. Прокуроры утверждают, что схема становилась все более дерзкой. Только между концом апреля и серединой мая 2025 года в Китай было незаконно отправлено серверов как минимум на 510 миллионов долларов. В оборудовании использовались новейшие графические процессоры Nvidia архитектуры Blackwell (B200) и модели H200, которые являются ключевыми компонентами для систем искусственного интеллекта.

Для сокрытия своей деятельности фигуранты дела создали сложную систему обмана. Они использовали подставную компанию в Юго-Восточной Азии, которая оформляла фальшивые документы, указывая себя в качестве конечного пользователя. Затем отдельная логистическая фирма переупаковывала серверы для скрытой переправки в Китай. Чтобы ввести в заблуждение отдел комплаенса Supermicro и инспекторов Министерства торговли США, обвиняемые создавали «дамми»-серверы — пустые коробки или реплики. Тинг-Вэй «Вилли» Сун использовал бытовой фен, чтобы снять серийные номера с реальных серверов и приклеить их на подделки, пока настоящее оборудование уже отправлялось в Китай.

Сооснователь Super Micro Computer Уолли Ляо

Обвиняемые также оказывали давление на внутренний отдел комплаенса компании для ускорения отгрузок.

Фигуранты дела: от сооснователя до «фиксера» И-Шян «Уолли» Ляо, 71-летний гражданин США, является сооснователем, членом совета директоров и старшим вице-президентом по развитию бизнеса Super Micro Computer. Он был арестован в Калифорнии и отпущен под залог. Тинг-Вэй «Вилли» Сун, 44-летний гражданин Тайваня, работал сторонним брокером и «фиксером», который помогал в переправке технологий. Его также арестовали, и он ожидает слушания по вопросу о залоге.

Руэй-Цанг «Стивен» Чанг, генеральный директор офиса компании на Тайване, объявлен в розыск. Supermicro в своем заявлении сообщила, что сотрудники, фигурирующие в деле, отправлены в административный отпуск, а отношения с контрактником расторгнуты.

Компания подчеркнула, что полностью сотрудничает со следствием и не является объектом обвинения.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон заявил, что подобные схемы представляют прямую угрозу национальной безопасности США. Соперничество США и Китая в сфере ИИ напоминает гонку вооружений за создание первой атомной бомбы между США и Германией во время Второй мировой войны.

Nvidia в своем комментарии отметила, что строгое соблюдение правил является ее главным приоритетом. 

