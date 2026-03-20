Контрабанда на миллиарды: в США обвиняют топ-менеджеров IT-компании

Власти США предъявили обвинения сооснователю Super Micro Computer Уолли Ляо и двум его сообщникам в организации масштабной схемы по контрабанде серверного оборудования с передовыми чипами Nvidia в Китай. Уолли Ляо грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.

Используя подставную компанию в Юго-Восточной Азии и фальшивые документы, злоумышленники переправили технологии на сумму более 500 миллионов долларов в обход жесткого экспортного контроля.

По данным обвинительного заключения, И-Шян «Уолли» Ляо и Руэй-Цанг «Стивен» Чанг в период с 2024 по 2025 год направили компании в Юго-Восточной Азии заказы на серверы Super Micro Computer общей стоимостью около 2,5 миллиарда долларов. Многие из этих серверов были собраны в США. Прокуроры утверждают, что схема становилась все более дерзкой. Только между концом апреля и серединой мая 2025 года в Китай было незаконно отправлено серверов как минимум на 510 миллионов долларов. В оборудовании использовались новейшие графические процессоры Nvidia архитектуры Blackwell (B200) и модели H200, которые являются ключевыми компонентами для систем искусственного интеллекта.

Для сокрытия своей деятельности фигуранты дела создали сложную систему обмана. Они использовали подставную компанию в Юго-Восточной Азии, которая оформляла фальшивые документы, указывая себя в качестве конечного пользователя. Затем отдельная логистическая фирма переупаковывала серверы для скрытой переправки в Китай. Чтобы ввести в заблуждение отдел комплаенса Supermicro и инспекторов Министерства торговли США, обвиняемые создавали «дамми»-серверы — пустые коробки или реплики. Тинг-Вэй «Вилли» Сун использовал бытовой фен, чтобы снять серийные номера с реальных серверов и приклеить их на подделки, пока настоящее оборудование уже отправлялось в Китай.