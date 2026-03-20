Израиль не забывает и о Сирии

Израильские военные заявили об ударах по объектам инфраструктуры в Сирии.

«Ночью в ответ на вчерашние события, в ходе которых были атакованы мирные жители-друзы, ЦАХАЛ нанес удар по командному центру и оружию на военных базах, принадлежащих сирийскому режиму на юге Сирии», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Речь идет о Сувейде, уточняет Reuters. Это город на юго-западе Сирии недалеко от границы с Иорданией, населенный преимущественно друзами.

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что «не позволят причинять вред друзскому населению в Сирии и будут продолжать действия по их защите».