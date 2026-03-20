Израиль бомбит правительство Ирана

Израиль нанес серию ударов по иранским правительственным объектам к востоку от Тегерана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Курейши, командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, был уничтожен в результате недавних израильских и американских ударов в Исфахане.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ходе ночных ударов по Ирану ликвидировала представителя Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммада Наини.

«В ночь на пятницу израильские ВВС, действуя на основании разведданных ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали пресс-секретаря и главу отдела по связям с общественностью КСИР Али Мохаммада Наини», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ЦАХАЛ назвали убийство Наини «частью серии ликвидаций десятков высокопоставленных деятелей иранского режима в ходе текущей операции».

Иранское агентство Tasnim подтвердило, что генерал Исмаил Ахмади и трое других человек погибли вчера в результате авиаудара США и Израиля.