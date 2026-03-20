Израиль бомбит правительство Ирана

Израиль нанес серию ударов по иранским правительственным объектам к востоку от Тегерана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
March 20, 2026
*** 13:46
СМИ сообщают о гибели командующего космическими силами Корпуса стражей исламской революции Мехди Курейши в результате авиаударов.
Курейши, командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, был уничтожен в результате недавних израильских и американских ударов в Исфахане.
*** 13:46
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ходе ночных ударов по Ирану ликвидировала представителя Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммада Наини.
«В ночь на пятницу израильские ВВС, действуя на основании разведданных ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали пресс-секретаря и главу отдела по связям с общественностью КСИР Али Мохаммада Наини», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
В ЦАХАЛ назвали убийство Наини «частью серии ликвидаций десятков высокопоставленных деятелей иранского режима в ходе текущей операции».
Иранское агентство Tasnim подтвердило, что генерал Исмаил Ахмади и трое других человек погибли вчера в результате авиаудара США и Израиля.
* * * 13:05
Уничтожен глава разведки «Басидж» генерал Исмаил Ахмади, сообщают СМИ.
*** 11:55
В результате ударов, нанесенных США и Израилем, убит еще один иранский генерал, пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини.
Иранские власти подтвердили гибель высокопоставленного офицера.
Это произошло спустя несколько минут после того, как в его пресс-релизе прозвучали заявления о продолжении производства ракет, несмотря на военные действия.