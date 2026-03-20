Разбомбили штаб КСИР

На кадрах слышен звук, затем следует мощный взрыв, после чего по объекту наносится еще несколько ударов на фоне работающих систем ПВО.

Совершена массированная атака на штаб подразделения «Тар-Аллах» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в городе Кермане на востоке Ирана.

По сообщению иранских СМИ со ссылкой на заявление администрации провинции Восточный Азербайджан (Тебриз), взрыв прогремел в районе Карамельк города Тебриза. Подробности о типе взрывного устройства не разглашаются.

Накануне при взрыве на контрольно-пропускном пункте в городе Тебризе погибли 13 боевиков «Басидж», еще 18 получили ранения.

Кроме того, накануне на въезде в округ Мелекан провинции Восточный Азербайджан беспилотный летательный аппарат поразил военный автомобиль, а упавшие фрагменты задели гражданскую машину. В результате этих атак погибли два человека, включая сотрудника службы безопасности, еще трое получили ранения.

В последние дни в ходе атак США и Израиля на Иран участились удары беспилотников по КПП, где находятся силы безопасности.