Россия идет на помощь Ирану «Вербой»
Россия идет на помощь Ирану «Вербой»

Крушение самолета AZAL: вице-премьер Казахстана призвал Россию сделать выводы

12:57 2164

Казахстан получил от производителей оборудования все результаты экспертиз, необходимых для технического расследования причин крушения самолета AZAL в Актау в декабре 2024 года. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

По его словам, подведение итогов расследования продолжается с участием международной комиссии, в которую входит и Азербайджан.

«Продолжается расследование. Все необходимые экспертизы от производителей оборудования, то есть GPS-трекеров, навигационного оборудования, производителя воздушного судна, получены. Сейчас подводятся итоги, эти итоги будут согласованы с участниками этой комиссии», — отметил он.

Бозумбаев подчеркнул, что в состав комиссии входят эксперты Азербайджана, Казахстана и России, а также представители компании Embraer и международного агентства гражданской авиации. «В соответствии с международными стандартами Казахстан в ближайшие несколько месяцев должен подвести итоги. Это что касается технической части», — добавил он.

Касательно юридического аспекта вопроса Бозумбаев заявил, что Генеральная прокуратура Казахстана «ожидает вопросов со стороны Российской Федерации».

«Считаю, что правоохранительные органы Российской Федерации, вероятно, должны сделать какие-то выводы», — добавил он.

По словам вице-премьера, результаты работы технической комиссии прольют свет на все вопросы, касающиеся трагедии с крушением самолета.

«Когда был сбит? Почему упал? Какова причина? Шаг за шагом это все будет описано в официальном докладе в соответствии с регламентом международной организации», — подытожил он.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку — Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана, 3 — Кыргызстана. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО «Панцирь-С».

