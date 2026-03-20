Резервист «Железного купола» оказался иранским шпионом

Жителя Иерусалима, служившего в резерве системы ПВО «Железный купол», подозревают в передаче секретной информации и сотрудничестве с иранской разведкой, его задержали, передают израильские СМИ.

Сообщается, что операция была проведена совместно службой безопасности ШАБАК и подразделением ЛАХАВ 433. По данным следствия, подозреваемый на протяжении нескольких месяцев поддерживал связь с иранскими агентами и выполнял их задания.

Следствие установило, что мужчина передавал данные, к которым имел доступ в рамках своей службы. При этом он осознавал, что действует по указанию иранских структур, и получал за это денежное вознаграждение. Против подозреваемого уже подано обвинительное заключение.