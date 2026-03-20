США допустили сделки с российской нефтью

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало новую генеральную лицензию, разрешающую определенные операции с российской нефтью и нефтепродуктами.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства. Лицензия №134A допускает поставки и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, при условии, что груз был погружен на морские суда с 12 марта 2026 года.

Таким образом, американские власти разрешили ограниченный оборот этих энергоресурсов на международном рынке.

Однако в лицензии содержатся строгие ограничения. Запрещены сделки с физическими или юридическими лицами, находящимися на территории Ирана, Северной Кореи, Кубы, Крыма, а также регионов, подпадающих под санкционные режимы США. Также не допускаются операции с компаниями, принадлежащими указанным субъектам, контролируемыми ими или участвующими с ними в совместных предприятиях.

Любые транзакции, нарушающие эти условия, остаются под санкционным запретом, уточняется в документе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Вашингтон проявляют взаимную заинтересованность в смягчении ограничений, введенных в отношении российской нефтяной отрасли, поскольку их экономические интересы в этой сфере в определенной степени совпадают.