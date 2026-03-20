Кубе запретили получать нефть от Москвы

Произошло это после того, как Россия направила к острову, столкнувшемуся с энергетическим кризисом из-за американской блокады, танкер с нефтью, отмечает The New York Times.

Изменения были внесены в лицензию, которую США выдали на прошлой неделе и которая разрешает продажу российской нефти, загруженной на танкеры 12 марта или ранее. В документ добавили пункт о том, что лицензия не распространяется на сделки с участием или по законам Кубы, Ирана, Северной Кореи и аннексированных Россией украинских регионов.

Изменения были внесены после того, как 9 марта из российского порта Приморск в Балтийском море вышел танкер «Анатолий Колодкин» с примерно 730 тысячами баррелей нефти. Это судно объявило пунктом своего назначения город Атлантис в США, однако это, возможно, уловка, отмечает The New York Times. Сам танкер находится под американскими санкциями и, по данным Kpler, фактическим местом назначения является город Матансас на Кубе.