На Запорожском фронте положение дел у российских войск все хуже и хуже. Российские источники теперь признают, что целая бригада была окружена в Запорожье, когда украинские силы решительно маневрировали на поле боя, а наступление (темно-синие линии) затянуло петлю и выявило критические уязвимости в российских позициях.

Динамика меняется быстрее, чем ожидалось, и это может иметь далеко идущие последствия, выходящие за пределы линии фронта.

Некоторые высокопоставленные офицеры РФ заявляют: «Ситуация выходит из- под контроля... войска устали и не хотят воевать. Лучше сдаться в плен и остаться в живых».

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на Запорожском направлении российская армия сосредотачивает значительное количество сил и средств, рассматривая его как основное.

