В Азербайджан приходит весна!

При организации и поддержке Фонда «Наргис» с 13 марта по 13 апреля 2026 года в центре Баку, на площади Фонтанов, проходит традиционная благотворительная ярмарка «Земля в моих руках, Весна в моем сердце». Реализацией проекта занимается ООО ÜNNA Studio and Events.

Эта ярмарка, возвещающая приход весны и создающая настоящую атмосферу Новруза в самом центре Баку, уже много лет стала одним из самых любимых социальных и культурных событий города. В этом году ярмарка представлена под концепцией Bee Happy. Яркие декорации, весенние мотивы и специально подготовленные тематические элементы превратят площадь Фонтанов в настоящее праздничное пространство и подарят жителям и гостям города отличное настроение. Как и во всех благотворительных инициативах Фонда Nargis, эта ярмарка несет важную социальную миссию. Средства, собранные за счет финансовой поддержки спонсоров ярмарки и аренды установленных домиков, будут направлены на оплату лечения и операций детей, страдающих различными заболеваниями.

Подробный финансовый отчет и результаты ярмарки будут опубликованы на официальном сайте Фонда www.nargisfund.com и в его аккаунтах в социальных сетях. В этом году на территории ярмарки гостям доступны 20 малых и 49 больших декоративных домиков, 3 ресторана, а также различные конструкции, тематические зоны, фотозона и игровая зона. Посетители смогут попробовать блюда национальной и международной кухни, насладиться сладостями и напитками, приобрести эксклюзивные изделия ручной работы и сувениры, поучаствовать в развлечениях и играх.