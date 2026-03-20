Скандал в Иране: военные дистанцировались от генерала

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что генерал Эбрахим Джаббари «не имеет никакого отношения к КСИР», опровергнув ранее появившиеся сообщения агентства Fars, в которых он назывался советником главнокомандующего.

В заявлении военного ведомства также отвергаются высказывания, приписываемые Джаббари, в частности, в недавнем интервью телеканалу Al Jazeera. «Он в настоящее время не занимает никаких должностей в КСИР и уже некоторое время находится в отставке», – говорится в заявлении.

Ранее Джаббари в интервью Al Jazeera заявил, что «США не смогут установить контроль над Ормузским проливом», добавив, что «склады переполнены ракетами, беспилотниками и военной техникой».