На Израиль летят ракеты

Армия Ирана объявила о новой серии ударов беспилотниками по объектам на территории Израиля.

С раннего утра иранской атаке подверглись места базирования стратегических самолетов-заправщиков на территории аэропорта Бен-Гурион, а также здание министерства внутренней безопасности в Иерусалиме и офис 13-го телеканала в Тель-Авиве.

В заявлении отмечается, что самолеты-заправщики, размещенные в аэропорту Бен-Гурион, играют ключевую роль в обеспечении воздушных операций против Ирана и союзных ему сил. Также подчеркивается, что министерство внутренней безопасности Израиля является центром управления кризисами, а 13-й телеканал рассматривается как один из инструментов информационного воздействия.