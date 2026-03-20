На Израиль летят ракеты

Армия Ирана объявила о новой серии ударов беспилотниками по объектам на территории Израиля.
С раннего утра иранской атаке подверглись места базирования стратегических самолетов-заправщиков на территории аэропорта Бен-Гурион, а также здание министерства внутренней безопасности в Иерусалиме и офис 13-го телеканала в Тель-Авиве.
В заявлении отмечается, что самолеты-заправщики, размещенные в аэропорту Бен-Гурион, играют ключевую роль в обеспечении воздушных операций против Ирана и союзных ему сил. Также подчеркивается, что министерство внутренней безопасности Израиля является центром управления кризисами, а 13-й телеканал рассматривается как один из инструментов информационного воздействия.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новый обстрел со стороны Ирана и начала перехват ракет.
«Армия обороны Израиля засекла ракетный запуск из Ирана в направлении израильской территории. Оборонные системы работают над перехватом угроз», - говорится в заявлении.
Также сообщается, что в результате ракетного удара по северу Израиля по территории Хайфского нефтереперабатывающего завода есть повреждения, передают израильские СМИ.
Пострадала электроинфраструктура, обеспечивающая один из служебных объектов, а также открытая площадка вблизи административного здания. Пострадавших нет. Большинство производственных мощностей завода продолжают работать, а остальные находятся в процессе перезапуска.