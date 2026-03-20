Гигантские убытки «Лукойла»

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» завершила 2025 год с чистым убытком в 1,06 трлн рублей, следует из ее финансовой отчетности. Этот показатель более чем на 150 млрд выше, чем годом ранее.

Выручка сократилась на 15% — до 3,8 трлн рублей, а чистый долг — на 78%, до 226 млрд. Совет директоров рекомендует выплатить 278 рублей дивидендов на одну обыкновенную акцию за 2025-й. Собрание акционеров запланировано на 23 апреля.

«Лукойл» списал инвестиции в международный бизнес и оценил убыток от обесценения активов в 1,7 трлн рублей. Осенью прошлого года российская компания и ее дочерние юрлица попали под американские санкции.