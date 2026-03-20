Несмотря на отказ Трампа, американское командование пригласило украинских советников для борьбы с иранскими БПЛА. Об этом сообщает The Times.

Несмотря на богатый опыт украинских сил в борьбе с Shahed, которые теперь атакуют базы Америки на Ближнем Востоке, президент США Дональд Трамп отверг предложение Украины о помощи. «Зеленский — последний человек, от которого нам нужна помощь», — заявил он.

Но несмотря на заявления Трампа, Центральное командование США (CENTCOM) запросило украинских советников, которые уже находятся в странах Персидского залива, сообщил The Times высокопоставленный офицер Воздушных сил Украины.

Офицер признался, что был потрясен сообщениями о том, что страны Персидского залива выпускают до восьми ракет Patriot (каждая стоимостью более $3 млн) по одной цели, используя дорогую систему даже для поражения дешевых дронов. Украинские военные используют всего одну или две ракеты для поражения российских баллистических целей.

В ВСУ считают тактику борьбы с дронами США и их союзников на Ближнем Востоке слишком дорогостоящей и порой «наивной», сообщает Telegraph. Украинские офицеры отмечают, что защита часто сосредоточена на одном объекте.

Старшие офицеры беспилотных подразделений ВСУ, техники и операторы дронов в комментариях The Telegraph описывали тактику сил США и стран Персидского залива как «неустойчивую», «невероятно расточительную» и «часто наивную».