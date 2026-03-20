Карты Visa трех белорусских банков перестали работать в ЕС

Международная платежная система Visa запретила расчеты на территории Европейской экономической зоны карточками системы, которые эмитированы тремя белорусскими банками - Белагропромбанком, Белгазпромбанком и Альфа-банком (Беларусь).

«В соответствии с уведомлением международной платежной системы Visa с 18 марта 2026 года операции с использованием платежной системы Visa для клиентов Белагропромбанка будут недоступны на территории Европейской экономической зоны. Ограничения коснутся платежей по банковским карточкам, осуществления интернет-платежей, международных переводов», - говорится в сообщении на сайте банка (второй по объему активов белорусский банк).