Карты Visa трех белорусских банков перестали работать в ЕС

Международная платежная система Visa запретила расчеты на территории Европейской экономической зоны карточками системы, которые эмитированы тремя белорусскими банками - Белагропромбанком, Белгазпромбанком и Альфа-банком (Беларусь).
«В соответствии с уведомлением международной платежной системы Visa с 18 марта 2026 года операции с использованием платежной системы Visa для клиентов Белагропромбанка будут недоступны на территории Европейской экономической зоны. Ограничения коснутся платежей по банковским карточкам, осуществления интернет-платежей, международных переводов», - говорится в сообщении на сайте банка (второй по объему активов белорусский банк).
Ограничения затрагивают все страны ЕС, страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ - Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), а также Великобританию.
Аналогичные предупреждения для своих клиентов опубликовали Белгазпромбанк и Альфа-банк (Беларусь).
В официальных заявлениях банки указывают, что причиной ограничений в расчетах стало решение самой платежной системы Visa, связанное с санкциями.