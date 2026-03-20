Фонд Nargis провел благотворительную акцию в Бейлаганском районе

В канун праздника Рамазан праздничные подарки были вручены 141 семье шехидов, проживающих в городе Бейлагане и селах района. Благотоврительная акция проведена при спонсорской поддержке Фонда Nargis, Bank Respublika и компании Coca-Cola, а также при организационной поддержке Исполнительной власти Бейлаганского района.

В рамках проекта были подготовлены и доставлены по адресам подарочные коробки с продуктами питания, отвечающими повседневным потребностям семей. Эта инициатива направлена на проявление внимания и заботы к семьям шехидов и на то, чтобы подарить им радость праздника.

В подарочные наборы продуктов входят: чай, подсолнечное масло, сахар, булгур, гречка, круглый рис, красная чечевица, столовая соль, мука, сахарный песок, томатная паста, финики, целая курица, длиннозерный рис, макаронные изделия (пенне, спагетти, букле), сливочное масло в расфасовке по 1 кг и 180 г.

Фонд Nargis ежегодно реализует инициативы по социальной поддержке и благотворительности. В этом направлении в течение месяца Рамазан текущего года были вручены подарочные наборы продуктов в помощь малоимущим семьям, проживающим в Баку и окрестных поселках.

Мы искренне поздравляем всех жителей Азербайджана, включая жителей Бейлаганского района, с предстоящим праздником и желаем всем здоровья, процветания и благоденствия.