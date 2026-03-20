Девять футболистов из «Карабаха» и «Сабаха», без Махира Эмрели и Наримана Ахундзаде

Напомним, сборная Азербайджана 27 марта в полуфинале сыграет с Сент-Люсией. Игра состоится в Сумгаите и начнется в 19:00. В случае победы 30 марта наша команда там же встретится в финале с победителем пары Оман - Сьерра-Леоне.

Приглашения в сборную получили:

Шахрудин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов, Муса Гурбанлы (все - «Карабах»);

Рахман Дашдамиров, Абдулла Хайбуллаев, Хаял Алиев, Алексей Исаев (все - «Сабах»);

Айдын Байрамов, Гисмят Алыев, Джейхун Нуриев (все - «Зиря»);

Эльвин Бадалов, Эмин Махмудов, Эмиль Сафаров (все - «Нефтчи»);

Салахат Агаев, Рза Джафаров (оба - «Габала»);

Рахиль Мамедов, Мустафа Ахмедзаде (оба - «Араз-Нахчыван»);

Рагим Садыхов, Айхан Гусейнов (оба - «Туран-Товуз»);

Абдулла Рзаев («Шамахы»), Рустам Ахмедзаде («Сумгаит»), Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Антон Кривоцук («Тэджон Хана Ситизен», Корея), Вусал Искендерли («Партизани», Албания), Ренат Дадашов («Мотор», Польша).

Как видим, в сборной пять игроков из «Карабаха» и четыре футболиста из «Сабаха» - двух клубов, которые сейчас борются за чемпионство.

Айхан Аббасов пригласил четырех футболистов, выступающих в зарубежных клубах. Но в списке нет Махира Эмрели из немецкого «Кайзерслаутерна» и Наримана Ахундзаде из американского «Коламбус Крю». Махир только недавно оправился от травмы и в минувшие выходные забил первый гол за «Кайзерслаутерн» во второй Бундеслиге. А Нариман лишь пару недель назад смог наконец получить визу и добраться до Америки. Со своим новым клубом он тренируется примерно 10 дней. В обоих случаях было решено не дергать нападающих, дав им возможность укрепиться в своих клубах.