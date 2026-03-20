России не будет на переговорах по Украине

«Это будут двусторонние контакты украинцев с американцами», — сказал Песков журналистам.

Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США 21 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва надеется на возобновление трехстороннего формата переговоров в ближайшей перспективе, а паузу в переговорах считает «временной».

Он также заявил, что для «энергетического перемирия» Киев должен без условий прекратить удары по энергетической инфраструктуре и прекратить «энергетический шантаж других стран».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал вернуться к трехсторонним переговорам, которые были отложены на неопределенное время из-за войны на Ближнем Востоке.

Предыдущий раунд переговоров состоялся в Женеве 17–18 февраля. По их итогам 5–6 марта состоялся обмен пленными по формуле «500 на 500».