Италия осталась без катарского газа и обратилась к Азербайджану

Италия ведет переговоры с рядом стран, включая США, Азербайджан и Алжир, для обеспечения альтернативных поставок газа на фоне перебоев с экспортом из Катара. Об этом заявил министр энергетики Италии Джильберто Пикетто Фратин, пишет Reuters.

По его словам, удары Ирана по газовой инфраструктуре Катара привели к серьезным сбоям.

«Сам факт того, что остановленный ранее завод СПГ в Катаре также подвергся бомбардировке, оказал разрушительное влияние на цены», - отметил министр.

Министр также подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Италия совместно с Европейским союзом не намерена возвращаться к закупкам газа из России.

Согласно данным Qatar Energy, в результате атак выведено из строя около 17% экспортных мощностей по сжиженному природному газу, что может привести к потерям порядка $20 млрд в год и создать угрозу поставкам в Европу и Азию.