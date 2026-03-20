Атаки на Украину: удары по автомобилю гуммиссии и сухогрузам в порту

Утром в пятницу, 20 марта, российский дрон ударил по эвакуационному автомобилю гуманитарной миссии «Пролиска» в Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, еще несколько получили ранения, сообщил на своей странице в соцсети Facebook руководитель организации Евгений Каплин.

«Недоброе утро на Донеччине (в Донецкой области - ред). Наш эвакуационный экипаж в Алексеево-Дружковке был атакован российским дроном. К сожалению, есть раненые и погибшая. Сейчас делаем все, чтобы довести до больницы раненых. Подробности позже», - написал Каплин.

Гуманитарная миссия «Пролиска» занимается эвакуацией мирных жителей из прифронтовых городов и сел с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины. Поселок Алексеево-Дружковка находится примерно в десяти километрах от линии боевого соприкосновения.

Кроме того, в ночь на пятницу, 20 марта, российские войска нанесли удары по Запорожской области, в результате которых три человека погибли и еще четверо получили ранения, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, в результате попаданий повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили. Федоров уточнил, что среди погибших - 30-летняя женщина, а в числе раненых - 10-летний ребенок. Всего за сутки российские войска нанесли 864 удара по 40 населенным пунктам Запорожской области, указал глава ОВА.

В результате ночной атаки российских беспилотников на порт в Одесской области были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса, сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, а также министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.