USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Россия идет на помощь Ирану «Вербой»
Новость дня
Лукашенко хочет продать американцам рудник

17:33

Беларусь готова продать США рудник минимум за $3 млрд. Об этом 20 марта сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Но $3 млрд — это минимум. А правительство посчитает запасы, еще чего-то. <…> Это будет дороже», — приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что для Вашингтона большое значение имеет вопрос стоимости. По словам белорусского лидера, американцы богаты, однако не любят платить большие деньги.

Ранее в этот день Лукашенко сообщил, что Беларусь ведет подготовку к заключению «большой сделки» с администрацией американского лидера США Дональда Трампа. Глава государства подчеркнул, что Минск заинтересован в соглашении.

*** 15:40

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика готовится заключить «большую сделку» с США.

Лукашенко подтвердил, что представители Вашингтона, которые уже несколько раз за последнее время побывали в Беларуси, от имени президента США Дональда Трампа предложили сделку, в которой будут отражены вопросы, находящиеся в двусторонней повестке.

«Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно и для меня в том числе. Поэтому я сказал: «Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», – цитирует Лукашенко БелТА.

Глава белорусского государства заметил, что США в данный момент, возможно, немного не до этого, но процесс идет. «Мы обозначили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они меня информировали, они прорабатываются, — рассказал президент Беларуси. — Большая сделка — это не только «политзаключенные», как они говорят. Хотя и я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет политических статей».

«Я у них никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям. Никогда», — заявил Александр Лукашенко.

«Мы готовимся к этому большому договору с американцами», — заявил глава белорусского государства.

Накануне  стало известно, что США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития Беларуси, белорусского Минфина, а также «Беларуськалия» и «Белорусской калийной компании». Спецпосланник президента США Джон Коул сообщил, что процедура снятия санкций будет быстрой.

В пресс-службе белорусского президента Александра Лукашенко между тем сообщили, что глава государства помиловал 250 человек, осужденных за преступления «экстремистской направленности».

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться