Россия идет на помощь Ирану «Вербой»
Новость дня
Нетаньяху: Мы бьем по ним каждый день, каждый час

16:16 622

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам на вчерашней пресс-конференции и подчеркнул их стойкость. «Я горжусь вами. Я горжусь вашей стойкостью», — сказал он. Премьер отметил, что понимает, насколько тяжело людям. «Я знаю, как трудно находиться в защищенных комнатах и убежищах», — добавил он. Он также упомянул сложности с детьми, учебой и бизнесом. «Я знаю, как тяжело пожилым и резервистам», — подчеркнул премьер.

Он заявил, что правительство работает ежедневно. «Мы действуем каждый день, чтобы облегчить вашу жизнь», — сказал он. По его словам, власти постепенно открывают школы и экономику. «Мы делаем это поэтапно», — отметил он. Он добавил, что государство готовит компенсации. «Мы обеспечим достойные выплаты бизнесу, наемным работникам и резервистам», — заявил Нетаньяху.

Премьер подчеркнул роль граждан в ходе операции. «Ваша выдержка и соблюдение инструкций дают нам возможность продолжать борьбу», — сказал он. Он назвал израильтян «народом львов и львиц». «Наш рык звучит по всему миру», — добавил он.

Нетаньяху обозначил цели операции. «Мы сосредоточены на трех задачах», — сказал он. Речь идет о разрушении ядерной и баллистической программ Ирана и создании условий для перемен внутри страны.

Он заявил, что Иран пытался восстановить свои программы. «Они пытались скрыть их глубоко под землей», — отметил премьер. По его словам, Израиль продолжает удары. «Мы уничтожим эти возможности полностью, до пепла», — сказал он. Он также заявил: «У Ирана сегодня нет возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты».

Премьер сообщил о ликвидации высокопоставленных фигур. «Мы устранили руководство и тысячи боевиков», — заявил он. Он добавил, что удары наносятся постоянно. «Мы бьем по ним каждый день, каждый час», — подчеркнул Нетаньяху. По его словам, операции ведутся на земле, в воздухе и на море.

Он отметил, что пока рано говорить о реакции иранского общества. «Слишком рано делать выводы», — сказал он. При этом он признал потери. «Это причиняет нам боль», — заявил премьер. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым выздоровления.

Нетаньяху напомнил о начальных угрозах. «Говорили о тысячах ракет и разрушениях в наших городах», — сказал он. По его словам, эти планы не реализовались. «Мы изменили ситуацию в регионе», — подчеркнул премьер.

Он заявил, что Израиль усилил международные позиции. «Мы укрепили союз с Соединенными Штатами Америки», — сказал он. Он также отметил сотрудничество с Дональдом Трампом. «Оно беспрецедентно», — подчеркнул Нетаньяху.

В завершение он обратился к гражданам с главным вопросом. «Сколько это продлится?» — процитировал он общественный запрос. И ответил: «Это займет столько, сколько нужно». Он призвал сохранять стойкость. «Продолжайте стоять твердо, и вместе мы победим», — заключил премьер.

