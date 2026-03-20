Франция задержала танкер из России

Французские военно-морские силы (ВМС) задержали в Средиземном море танкер Deyna, шедший под флагом Мозамбика из России. Об этом сообщает Reuters.

«В пятницу французский военно-морской флот захватил судно Deyna», — говорится в публикации.

По данным агентства, судно следовало из российского порта Мурманск.

«Военно-морские силы Франции взяли на абордаж нефтяной танкер под флагом Мозамбика в западной части Средиземного моря», — утверждается в публикации со ссылкой на неназванных чиновников.

Агентство привело данные французской морской префектуры Средиземного моря, согласно которым операция была проведена совместно с британскими союзниками. О задержании танкера также сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.