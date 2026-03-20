Россия идет на помощь Ирану «Вербой»
Саудиты опасаются роста цен на нефть

Власти Саудовской Аравии пытаются оценить, до каких высот могут подняться котировки нефти, если война с Ираном и вызванные ею перебои в поставках энергоресурсов не закончатся в ближайшее время. Сильный рост цен в Эр-Рияде считают невыгодным, так как он дестабилизирует рынки и экономики: там предпочитают стабильность. Но пока сделанные прогнозы лишь внушают беспокойство, пишет The Wall Street Journal.

Если перебои в поставках сохранятся до конца апреля, цены в базовом сценарии могут превысить $180 за баррель, поделились с газетой своими расчетами несколько чиновников из нефтяной отрасли.

Саудовская Аравия сама лишилась возможности вывозить нефть из Персидского залива, но смогла восстановить более половины экспорта, переориентировав поставки из расположенных в нем портов на побережье Красного моря. Туда через всю страну, с востока на запад, ведет трубопровод, проложенный специально на случай враждебных действий со стороны Ирана. Вывоз из западного порта Янбу составил за пять дней около 4,19 млн баррелей в сутки, подсчитал Bloomberg; до начала войны Саудовская Аравия экспортировала в целом около 7 млн баррелей в сутки, из них из Янбу – лишь 1,4 млн.

Саудовцы быстро смогли перенаправить в Красное море целую армаду танкеров. Не менее 32 супертанкеров, которые могут перевозить более 2 млн баррелей, а также менее крупных судов ожидают погрузки у Янбу, а другие направляются к порту, пишет Bloomberg.

Саудовская Аравия – единственная страна Персидского залива, имеющая альтернативный экспортный маршрут, и высокие цены на нефть могут показаться выгодными для нее. Но в Эр-Рияде не хотят выглядеть так, будто страна наживается на войне, которую к тому же не она начала, отмечает WSJ.

