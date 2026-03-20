«Карабах» проиграл «Кяпязу». «Сабах» почти чемпион

Сегодня в матче 25-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги чемпион страны « Карабах » проиграл в выездном матче против «Кяпяза». В Евлахе гянджинская команда победила со счетом 1:0. Единственный мяч в конце первого тайма забил Фарид Набиев.

Интересно, что это уже вторая победа «Кяпяза» над «Карабахом» в этом сезоне. Во втором круге 24 января команда Азера Багирова обыграла чемпионов в Баку - 2:0. Тогда, правда, «Карабах» выставил резервный состав. Но сегодня агдамцы с первых минут играли основой.

Учитывая то, что вчера лидер чемпионата «Сабах» обыграл «Сумгаит» (3:1) и набрал очередные три очка, теперь отставание «Карабаха» от «Сабаха» составляет 10 очков.

Да, у «Карабаха» есть игра в запасе, но в любом случае по потерянным очкам команда Гурбана Гурбанова проигрывает подопечным Вальдаса Дамбраускаса семь очков. Это означает, что «Карабаху» не только нужно обыграть «Сабах» в очном матче и выиграть в восьми других играх, но также рассчитывать, что бакинский клуб дважды потеряет очки в играх с другими соперниками. За восемь туров до финиша надеяться на это крайне сложно, особенно с учетом той прекрасной формы, в которой сейчас находится «Сабах».

Результаты других уже состоявшихся матчей 25-го тура: «Шамахы» - «Араз-Нахчыван» - 0:1, «Карван-Евлах» - «Зиря» - 0:1.

Сегодня также состоится игра между «Нефтчи» и «Имишли». Завтра тур закроет матч «Туран-Товуз» - «Габала».

