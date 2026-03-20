Операция без паузы: массированный удар по «Хезболле»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках операции против ливанской «Хезболлы» на юге Ливана нанесла удары по более чем 2 тыс. целей, в результате которых были уничтожены около 120 штабов организации, более 100 складов оружия и более 130 пусковых установок ракет.

Кроме того, ликвидировано более 570 боевиков «Хезболлы», 220 из которых входят в состав элитного спецподразделения организации «Ридван», около 150 оперативников ракетного подразделения, а также 34 командира различных званий.