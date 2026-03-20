Туран Байрамов - серебряный призер «Большого шлема» в Тбилиси

В весовой категории до 66 кг он победил француза Килиана Ноэля, россиянина Абрека Нагучева, немца Ленни Линуса Бурка, финна Лукаса Саа и действующего чемпиона мира среди молодежи грузина Торнике Гигаури.

В финале турнира «Большого шлема» в Тбилиси Туран Байрамов (66 кг) проиграл казаху Нурканату Серикбаеву и стал серебряным призером.

23-летний Туран Байрамов уже один раз побеждал на турнирах «Большого шлема». Это было в 2023 году и тоже в Тбилиси.

Всего Азербайджан в Грузии представляют 11 спортсменов и спортсменок. Выступит в Тбилиси и олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров. Соревнования в его весовой категории - до 73 кг - пройдут завтра.