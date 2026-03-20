Россия идет на помощь Ирану «Вербой»
У жителей улицы Зейтун земля разверзается под ногами

фото; видео
Ульвия Худиева
17:46 2035

В Хатаинском районе Баку на улице Зейтун резко ухудшилась ситуация в домах, построенных прямо над канализационным коллектором. Жители сообщают, что ямы во дворах становятся глубже, а несколько домов и подвалов со вчерашней ночи оказались затоплены. Люди обратились за помощью в министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее сообщал haqqin.az, срок эксплуатации коллектора давно истек, что создает угрозу для десятков семей. Проседания происходят уже несколько месяцев: некоторые семьи были вынуждены покинуть свои дома.

Накануне утром обрушилась земля в одном из дворов. Хозяин дома не выдержал запаха, выходящего из канализации, и потерял сознание. Сейчас он проходит лечение.

«Приглашенные рабочие лишь натянули ленту и сделали фото, пообещав передать информацию своему руководству. Больше ничего не сделали», — рассказал один из жителей.

Данная проблема актуальна более года. После каждого дождя провалы углубляются, несколько домов признаны аварийными. Люди живут в страхе, дежурят ночами, опасаясь разрушения зданий.

В Объединенной службе водоснабжения крупных городов признали, что железобетонный коллектор «Гюнешли» находится далеко не в идеальном состоянии.

Избыточная нагрузка от незаконных построек и отсутствие своевременного ремонта привели к серьезным аварийным рискам. Там, где доступ есть, аварийные участки уже отремонтированы, но работы в жилых зонах крайне сложны.

Жителям направлены предупреждения, обращения поступили в районную исполнительную власть и МЧС. После освобождения территории аварийного участка планируется восстановление коллектора.

В пресс‑службе МЧС уточнили, что на горячую линию «112» поступили сообщения о затоплении подвалов и дворов. Для ликвидации последствий привлечены силы пожарной охраны, ведется откачка воды и принимаются меры безопасности.

Нефть выросла до $110. Эксперты прогнозируют рекорд
Нефть выросла до $110. Эксперты прогнозируют рекорд
К Москве летели украинские беспилотники
К Москве летели украинские беспилотники обновлено 19:41
Трамп хочет переговоров с Ираном, но «говорить не с кем»
Трамп хочет переговоров с Ираном, но «говорить не с кем»
Трамп готов к сделке по Ирану?
Трамп готов к сделке по Ирану? главная тема; все еще актуально
Туран Байрамов - серебряный призер «Большого шлема» в Тбилиси
Туран Байрамов - серебряный призер «Большого шлема» в Тбилиси фото, обновлено 18:44
Трамп обрушился на страны НАТО: «Трусы», «Бумажные тигры»
Трамп обрушился на страны НАТО: «Трусы», «Бумажные тигры»
Ничья, равная победе Ирана
Ничья, равная победе Ирана The Economist
Минобороны Турции опровергает…
Минобороны Турции опровергает…
Пожар на заводе в Чехии: он связан с израильской оборонной компанией
Пожар на заводе в Чехии: он связан с израильской оборонной компанией видео
Операция без паузы: массированный удар по «Хезболле»
Операция без паузы: массированный удар по «Хезболле» видео
