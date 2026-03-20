Россия идет на помощь Ирану «Вербой»
Ничья, равная победе Ирана

The Economist
17:58 2566

Аналитики британского журнала The Economist пришли к выводу, что развитие конфликта вокруг Ирана ставит президента США Дональда Трампа в крайне сложное положение. По их оценке, ситуация постепенно развивается не в пользу Вашингтона, а затягивание кризиса усиливает глобальные риски.

Эксперты отмечают, что речь идет не о военной победе Ирана, которая считается маловероятной, а о последствиях возможного политического поражения США. По мнению аналитиков, это может привести к непредсказуемым решениям со стороны американского руководства и усилению нестабильности на международной арене.

Отдельное внимание уделяется действиям Ирана, который, по оценке журнала, сделал ставку на асимметричное давление. В частности, речь идет о частичной блокаде Ормузского пролива, что оказывает влияние на глобальные энергетические рынки и создает рычаг давления на США и их союзников.

Аналитики считают, что подобная стратегия позволяет Тегерану выдвигать дополнительные условия для завершения конфликта, включая возможное смягчение санкций и пересмотр военного присутствия США на Ближнем Востоке. 

При этом перед Вашингтоном, по оценке экспертов, встает сложный выбор между дальнейшей эскалацией и попыткой выхода из конфликта без достижения заявленных целей. Первый вариант может привести к росту внутреннего недовольства и значительным финансовым затратам, второй — ударить по политическому имиджу американского лидера.

По данным The Washington Post, Пентагон уже оценивает возможные расходы на военные действия в десятки миллиардов долларов. Это вызывает дополнительные вопросы на фоне прежних заявлений Трампа о намерении сократить государственные расходы и избегать участия в затяжных конфликтах.

В публикации также подчеркивается, что затяжной кризис может спровоцировать экономические последствия, включая риски рецессии и нестабильности на финансовых рынках.

На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил перед журналистами, заявив о необходимости противодействия иранской угрозе. Он подчеркнул, что, по его мнению, действия против Тегерана имеют стратегическое значение для безопасности.

