Умер Чак Норрис

Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Об этом пишет издание TMZ.

Как сообщила семья, он скончался в четверг утром на Гавайях: «С глубокой скорбью наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса вчера утром [в четверг]».

В сообщении говорится: «Он прожил жизнь с верой, целеустремленностью и непоколебимой преданностью людям, которых любил».

Норрис наиболее известен своими ролями в фильмах о боевых искусствах и боевиках 1980-х годов, а также ролью техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале CBS «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». в 1990-х годах.

В последние несколько десятилетий Норрис практически не снимался в кино, за исключением нескольких второстепенных ролей в таких фильмах, как «Неудержимые 2» в 2012 году.