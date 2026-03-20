Трамп обрушился на страны НАТО: «Трусы», «Бумажные тигры»

Глава Белого дома отметил, что страны альянса не захотели присоединиться к операции против Ирана: «Без США НАТО — это бумажный тигр! Они не хотели вступать в борьбу против Ирана, обладающего ядерным оружием. Теперь эта борьба выиграна в военном отношении, и для них это практически не представляет опасности».

«Они жалуются на высокие цены на нефть, которые им приходится платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив — провести простую военную операцию, которая и является единственной причиной высоких цен на нефть. Им так легко это сделать, с таким минимальным риском», — продолжил он.

«ТРУСЫ, и мы это ЗАПОМНИМ! Президент Дональд Трамп», — закончил американский президент.

Ранее Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за нежелание поддержать США и Израиль в войне против Ирана.

Президент США также требовал, чтобы другие страны приняли участие в миссии, которая позволила бы устранить угрозу со стороны Ирана в Ормузском проливе, через который осуществляется экспорт пятой части нефти в мире. До сих пор ни одна страна не согласилась публично, хотя Трамп заявлял, что есть государства, готовые его поддержать.