К Москве летели украинские беспилотники

На подлете к Москве сбили больше 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.



Силами ПВО Минобороны уничтожен двадцать один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал Собянин в своих соцсетях.

В этот же день ВСУ атаковали город Истру в Московской области.