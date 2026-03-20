К Москве летели украинские беспилотники

На подлете к Москве сбили больше 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Силами ПВО Минобороны уничтожен двадцать один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал Собянин в своих соцсетях.
В этот же день ВСУ атаковали город Истру в Московской области.
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Внуково. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
По информации Росавиации, ограничительные меры «введены в связи с обеспечением безопасности».
Ранее сообщалось о введении ограничений на полеты в аэропортах Волгограда и Геленджика. Позже Росавиация сообщила об их снятии.