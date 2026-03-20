ВСУ почти полностью освободили Купянск

Российский Z-блогер Владимир Романов заявил, что населенный пункт Купянск в Харьковской области «почти полностью занят ВСУ». Об этом он написал в своем Telegram-канале 20 марта.

«Купянск, Украина. Н. п. почти полностью занят ВС Украины. Под информационным прикрытием (тишиной) МО РФ — ВС Украины ведут зачистку оставшегося северного участка. Парни из ЦРБ погибли. Все», — написал Романов.

Ранее украинские СМИ сообщали, что комплекс зданий Центральной районной больницы был одним из ключевых опорных пунктов российских сил в Купянске. Российские военные «месяцами прятались в подвалах под постоянными ударами украинских дронов и артиллерии», писали СМИ.

В ноябре 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская группировка войск «Запад» якобы взяла под контроль город Купянск в Харьковской области Украины. Сам президент РФ во время прямой линии в декабре прошлого года заявлял, что российские военные «контролируют Купянск» с 4 ноября.