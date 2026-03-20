НАТО сворачивает миссию в Ираке

Организация Североатлантического договора временно вывела из Ирака свою миссию инструкторов для местной армии в связи с продолжающейся эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке, сообщает AFP.

«Они обеспокоены нынешней ситуацией», — сообщил источник агентства.

Другой собеседник подтвердил, что миссия НАТО выведена «в полном составе».

В свою очередь официальный представитель альянса сообщил, что НАТО осуществила перегруппировку своей миссии в Ираке. Данная миссия носит небоевой характер и направлена на обучение офицеров и специалистов для иракских вооруженных сил.