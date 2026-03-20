Нефть выросла до $110. Эксперты прогнозируют рекорд

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 19:05 по Баку, повысилась на $1,41 (1,3%), до $110,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $1,91 (1,99%), до $98,05 за баррель.

CNN со ссылкой на прогноз экспертов американского банка Goldman Sachs сообщает, что цены на нефть могут остаться высокими в течение 2027 года из-за ближневосточного конфликта. По их мнению, цена на нефть марки Brent может превысить свой исторический максимум, установленный в 2008 году на уровне около $147 за баррель, если перебои в поставках затянутся.

По оценкам банка, при худшем сценарии, если поставки нефти через Ормузский пролив будут оставаться на крайне низком уровне более двух месяцев, а объем добычи после возобновления работы составит лишь 2 млн баррелей в сутки, цены на Brent составят около $111 за баррель к четвертому кварталу 2027 года.

Как прогнозирует Goldman Sachs, в случае более благоприятного сценария, при котором постепенное восстановление поставок нефти через пролив начнется с апреля, цена на Brent может снизиться до $70 к четвертому кварталу 2026 года. В то же время, как отмечают эксперты, удары по энергетической инфраструктуре, нанесенные на этой неделе, увеличили риск сохранения высоких цен в долгосрочной перспективе.