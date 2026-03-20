Ты — мне, я — тебе: Кремль предложил США сделку

Москва предложила Вашингтону сделку, согласно которой Кремль прекратит делиться с Ираном разведывательной информацией, такой как точные координаты американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон прекратит поставлять Украине разведывательные данные о России, сообщает Politico.

Два источника издания, знакомые с ходом американо-российских переговоров, сообщили, что подобное предложение было сделано спецпосланником президента РФ Кириллом Дмитриевым посланникам администрации президента Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время их встречи на прошлой неделе в Майами.

По утверждению источников, США отклонили это предложение.

Россия сделала США различные предложения по Ирану, которые были отклонены, сообщил один из источников, знакомый с ходом переговоров. Этот источник также сообщил, что США отклонили предложение о поставках обогащенного урана из Ирана в Россию, о котором впервые сообщило издание Axios.

️Тем не менее сам факт существования подобного предложения вызвал обеспокоенность среди европейских дипломатов, которые опасаются, что Москва пытается вбить клин между Европой и США в критический момент для трансатлантических отношений.

️Белый дом отказался от комментариев. Российское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

️Один из дипломатов ЕС назвал российское предложение «возмутительным». Предложенная сделка, вероятно, усилит растущие подозрения в Европе о том, что встречи Уиткоффа и Дмитриева не приводят к конкретному прогрессу в достижении мирного соглашения по Украине, а рассматриваются Москвой как возможность заманить Вашингтон в сделку между двумя странами, которая оставит Европу в стороне.