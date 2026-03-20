Ни видео, ни аудиозаписи: Моджтаба «выступил» с новым посланием

В пятницу иранские СМИ опубликовали письменное послание к Новрузу, приписываемое новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, без видео- или аудиосопровождения.

В сообщении содержится призыв к иранским СМИ «серьезно воздержаться от освещения слабых сторон», подчеркивалась необходимость поддержания внутренней сплоченности.

В заявлении также говорилось, что иранские вооруженные силы и «фронт сопротивления» якобы не причастны к недавним нападениям на Турцию и Оман.

«Нападения, совершенные в Турции и Омане — странах, поддерживающих хорошие отношения с Ираном, — никоим образом не были осуществлены вооруженными силами исламской республики или другими силами фронта сопротивления», — говорится в сообщении.

В письме утверждается, что это уловка «сионистского врага» для «создания раскола между исламской республикой и ее соседями.

В другой части послания Хаменеи назвал январские протесты в Иране «государственным переворотом», похвалив сторонников исламской республики за их подавление.