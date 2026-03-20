Россия идет на помощь Ирану «Вербой»
Россия идет на помощь Ирану «Вербой»

Пашинян: «Кочарян, Карапетян и Царукян ведут к новой войне с Азербайджаном»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участвующие в выборах экс-президент Роберт Кочарян, предприниматели Самвел Карапетян и Гагик Царукян хотят пересмотреть установившийся мир между Ереваном и Баку.

«Четко зафиксировано, что руководимые Карапетяном, Кочаряном и Царукяном силы руководствуются политикой пересмотра установившегося между Арменией и Азербайджаном мира. Это значит, что они идут по пути «открытия двери войны», - сказал Пашинян в ходе обращения в соцсетях.

Премьер Армении пояснил, что в последние дни эти силы говорят о «принуждении к миру», в том числе силовым путем, что неизбежно приведет к войне.

«Отложить в сторону установленный мир будет означать открыть поле для войны, и сегодня политические силы, возглавляемые Кочаряном, Карапетяном и Царукяном, в ежедневном режиме выступают с этих позиций», - сказал Пашинян.

Премьер заявил, что это станет «судьбоносной угрозой безопасности Армении».

«Говоря о гарантах, очевидно, что тезисом этих сил прокладывается путь для размещения миротворцев в регионе и в Армении, а к какому последствию это привело, мы уже видели. Эти силы ведут к тому, чтобы дважды наступить на одни и те же «грабли», что однозначно должно быть отклонено», - отметил Пашинян.

По словам премьер-министра Армении, «даже если исходить из наиболее оптимистичного сценария, пересмотр мирного соглашения означал бы создание возможности для изменения всего того содержания, по которому в итоге удалось прийти к договоренности в рамках переговорного процесса. Теоретически можно допустить, что это содержание могло бы измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Однако значительно выше вероятность того, что вся достигнутая конструкция попросту обрушится».

Пашинян: «Кочарян, Карапетян и Царукян ведут к новой войне с Азербайджаном»
Пашинян: «Кочарян, Карапетян и Царукян ведут к новой войне с Азербайджаном»
