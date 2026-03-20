США завели дело на президента Колумбии

Министерство юстиции США проверяет, имеет ли президент Колумбии Густаво Петро связи с наркоторговцами. По словам трех источников, знакомых с ситуацией, в отношении него ведут уголовное расследование как минимум два федеральных прокурорских офиса, сообщает The New York Times.

Это прокуратуры Манхэттена и Бруклина. В расследования вовлечены прокуроры, специализирующиеся на международной наркоторговле, а также сотрудники Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и Службы расследований Министерства внутренней безопасности (HSI). Следствие, в частности, изучает возможные контакты Петро с наркоторговцами, а также проверяет, мог ли его избирательный штаб получать от них финансирование. Источники говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены раскрывать детали текущих расследований.

Расследования находятся на ранней стадии, и пока неясно, приведут ли они к предъявлению обвинений. Признаков того, что Белый дом инициировал эти проверки, нет.

Не исключается, что тема расследований может повлиять на президентские выборы в Колумбии, намеченные на май. Петро — первый левый президент страны — не может баллотироваться на второй срок, но уже поддержал своего преемника.

Сам Петро отвергает обвинения в связях с наркокартелями и заявляет об успехах в борьбе с производством коки и вооруженными группировками.

Отношения между Петро и Трампом — напряженные. При этом в начале 2026 года стороны начали постепенно восстанавливать диалог: лидеры провели телефонный разговор, а затем Петро посетил Белый дом.