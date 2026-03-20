Трамп критикует «бесполезную» российскую и китайскую технику

У Ирана было много «отличной техники», российской и китайской, эта техника была «бесполезна» против Соединенных Штатов , заявил президент Дональд Трамп в Белом доме во время церемонии вручения Кубка главнокомандующего, где он чествовал футбольную команду Военно-морской академии США.

По словам Трампа, которые приводит Fox News, «за последние несколько недель мир увидел истинную силу и мощь наших моряков и летчиков, которые сражались в одной из самых сложных и успешных военных операций всех времен против иранского режима».

«У них (Ирана) было много отличной техники. Российская техника, китайская техника, много, у них было много денег. Эта техника была бесполезна против нас, совершенно бесполезна», — указал Трамп.

«Разница между ними (Ираном) и нами в том, что две недели назад у них был флот; сейчас у них его нет. Все корабли лежат на дне моря — 58 кораблей затонули за два дня. Никакая сила на земле не может превзойти американских моряков или американскую армию, мы, безусловно, сильнейшая в мире!» — добавил он.