Матч «Карабаха»: как можно было не назначить этот пенальти?

Сегодня в 25-м туре азербайджанской футбольной Премьер-лиги «Карабах» проиграл в гостях «Кяпазу» (0:1), и теперь шансы опередить «Сабах» в борьбе за чемпионство минимальны.

Эти шансы были бы несильно выше, если бы команда Гурбана Гурбанова сегодня не проиграла, а сыграла вничью. Но вопрос не в этом…

На 73-й минуте матча с «Кяпазом» форвард «Карабаха» Камило Дуран в штрафной площади получил удар по ноге от Шакира Сеидова. Дуран упал, но свисток главного арбитра Али Алиева промолчал. После видеоповторов сомнений не осталось: это пенальти!