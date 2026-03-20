Матч «Карабаха»: как можно было не назначить этот пенальти?

Сегодня в 25-м туре азербайджанской футбольной Премьер-лиги «Карабах» проиграл в гостях «Кяпазу» (0:1), и теперь шансы опередить «Сабах» в борьбе за чемпионство минимальны.
Эти шансы были бы несильно выше, если бы команда Гурбана Гурбанова сегодня не проиграла, а сыграла вничью. Но вопрос не в этом…
На 73-й минуте матча с «Кяпазом» форвард «Карабаха» Камило Дуран в штрафной площади получил удар по ноге от Шакира Сеидова. Дуран упал, но свисток главного арбитра Али Алиева промолчал. После видеоповторов сомнений не осталось: это пенальти!
На VAR сидели Рауф Джаббаров и Намик Гусейнов. Они пару минут просматривали эпизод, но так и не пригласили главного арбитра к монитору. В итоге Али Алиев показал, что… была игра в мяч.
Но где тут игра в мяч?!
March 20, 2026
Понятно, что «Карабах» должен был намного более уверенно играть против десятой команды чемпионата и не зависеть от судей. Но это не отменяет факт необъяснимых ошибок главного арбитра и VAR.